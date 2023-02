Découvrez l'intimité d'une famille syrienne entre guerre et survie

Survivre au quotidien au milieu des bombes et des tirs de snipers, c'est le sujet d'Une famille syrienne, deuxième film poignant du réalisateur belge Philippe Van Leeuw. Récompensé de six Magritte en 2018, dont ceux du meilleur film et meilleur réalisateur, il est à découvrir le 23 février à 22h55 sur La Trois, et en replay pendant 7 jours sur Auvio.

Dans une Syrie en guerre, Oum Yazan essaie tant bien que mal de préserver une vie de famille normale avec ses trois enfants, son gendre et son beau-père. Malgré les pénuries et le danger, la mère de famille a recueilli un couple de voisins et leur nouveau-né. Au milieu d'un immeuble pillé et désert, les protagonistes, enfermés dans un huis clos, sont tiraillés entre la peur et l'espoir, le choix de fuir ou de rester.

Après Le jour où Dieu est parti en voyage, le cinéaste belge Philippe Van Leeuw monte en puissance dans ce nouveau film, loin des bons sentiments. Unité de lieu, de temps et d'action : comme dans une tragédie classique, "Une famille syrienne" joue sur la concentration de l'intrigue. Celle d'une journée particulière pour des civils confrontés à la guerre, avec un seul objectif : survivre.