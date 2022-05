Découvrez l'incroyable cérémonie d'ouverture de la première demi-finale de l'Eurovision 2022 !

L'ouverture de la première demi-finale du concours Eurovision de la chanson 2022 est, on peut le dire, à la hauteur de nos attentes !

Un show qui commence par l'incroyable prestation du producteur Italien Dardust. Il performe aux côtés du célèbre DJ Italien Benny Benassi, connu pour son hit electro "satisfaction".

Le groupe britannique, Sophie and The Giants est venu compléter le duo avec la participation de la cheffe d’orchestre Sylvia Catasta.

Tous interprètent l'hymne officiel de cette 66ème édition de l'Eurovision à savoir "The Sound of Beauty".



Un moment magique qui annonce une édition pleine d'émotions !