Découvrez l’identité des invités de la finale de The Voice Belgique

Après Vitaa, Mosimann, Marc Pinilla, Matthew Irons et Lio, c’est au tour de Slimane d’occuper le siège du coach d’honneur lors de ce troisième live. Vainqueur de la cinquième saison de The Voice France, Slimane a occupé la place de coach lors des saisons 7, 8 et de la première saison de The Voice Kids en Belgique. Le chanteur sera de retour dans son célèbre fauteuil rouge aux côtés de Typh Barrow, BJ Scott, Christophe Willem et Black M. Celui qui a remporté la saison de The Voice Kids avec la jeune Océana viendra donner son avis sur les prestations des Talents de la saison 10. De plus, le chanteur qui vient d’être papa chantera en compagnie des finalistes qui sont en train de marquer l’histoire de la version belge de The Voice.