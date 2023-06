Découvrez l'identité de la nouvelle co-animatrice de la saison 2 de The Voice Kids

Les enjeux sont énormes pour cette seconde saison ! Qui se hissera au sommet après la victoire d'Océana, notre talentueuse gagnante de la toute première saison de The Voice Kids Belgique en 2020 ? Parmi ces jeunes voix prometteuses, le suspens est palpable... qui sera couronné la plus incroyable voix du pays de cette 2e saison ? Préparez-vous à être émerveillés par des performances époustouflantes, à ressentir des émotions intenses et à assister à une compétition de haut vol où ces jeunes artistes ne ménageront pas leurs efforts pour conquérir le cœur du public et celui des coachs. The Voice Kids Belgique est LE LIEU où leurs rêves prendront vie !

Qui de Black M, Alice on the roof, Matthew Irons ou Typh Barrow remportera la nouvelle saison de The Voice Kids ? Réponse bientôt !