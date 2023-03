En 1993, 11 bénévoles enthousiastes créent l’A.S.B.L. du Musée Schaerbeekois de la Bière, et en deviennent les administrateurs. La commune de Schaerbeek met à leur disposition l’ancienne section technique inutilisée de l’école de la rue de la Ruche.

Un membre fondateur met sa collection d’environ 300 bouteilles de bières belges à disposition du musée. Ce fut le point de départ de la collection, et à partir de ce moment débutèrent les recherches auprès des brasseries, dans les brocantes, auprès des particuliers de machines, d’outils, de documents, d’objets publicitaires, de bouteilles, de verres…

Le 26 mars 1994, le musée est officiellement inauguré et la Schaerbeekoise présentée au public. A ce moment, le musée ne comportait que 2 salles et un petit estaminet. Deux ans plus tard, le 22 mars 1996, une nouvelle salle dotée d’un estaminet plus grand est inaugurée.