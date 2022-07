Découvrez l’histoire du doigt d’honneur

Tout le monde a déjà fait un doigt d’honneur, certains le font en face, d’autres dans le dos. Mais savez-vous d’où ce geste vient ? Dans Le 8/9, Queeny Arickx revient sur les origines du fuck de l’Antiquité à nos jours.

Les premiers écrits sur le majeur en l’air remontent à l’Antiquité, à l’époque le doigt d’honneur s’appelait "katapygeon" (vers les fesses). Le majeur levé représentait un phallus et les autres doigts baissés de part et d’autre représentaient les testicules, on tendait le tout à ceux qui recevaient la pénétration anale.

Une des premières apparitions documentée du doigt d’honneur date de 423 avant Jésus-Christ, dans une comédie intitulée Les nuées d’Aristophane. Dans la pièce, le personnage principal, qui s’appelle Strepsiadès veut se moquer de Socrate dont il est le disciple. Quand Socrate lui demande s’il connaît la métrique en poésie, Strepsiadès lui répond "Non et toi, tu le connais lui ?" en mimant son pénis avec son doigt. Ce geste va alors se répandre et dans la Rome Antique, on le nomme digitus impudicus (doigt impudique).

Au Moyen-Âge, ce geste est connu mais la pensée catholique dominante le condamne fermement. En 1415 la version anglaise du doigt d’honneur, le V, s’invite chez nous pendant la guerre de cent ans. Les Anglais remportaient pas mal de batailles. Quand les Français capturaient des soldats Anglais, ils leur coupaient le majeur et les Anglais, eux, les narguaient en leur montrant leurs deux doigts grâce auxquelles ils décrochent leur flèche.

Et même si le majeur en l’air est compris à peu près partout, dans certains pays d’autres gestes ont la même signification.