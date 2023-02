Découvrez l'histoire des résistantes allemandes qui ont combattu le nazisme

Issues de toutes les couches sociales, à priori citoyennes modèles du IIIe Reich, une chose réunit ces femmes : la haine contre le régime hitlérien et l’envie d’en finir avec le Führer. Ces résistantes allemandes ont combattu le nazisme avec tous les moyens à leur disposition malgré la violence extrême de l’Allemagne nazie et la terrible Gestapo.

Au péril de leur vie et au risque d’être dénoncées par leurs voisins ou par leurs proches, elles ont transmis des informations confidentielles, diffusé des tracts anti-nazis et sauvé des Juifs de la déportation. Femmes et Allemandes, leur choix d’entrer en résistance leur imposait de trahir leur pays mais également de mettre en grand danger leur famille. Arrêtées, elles ont été emprisonnées, déportées, exécutées.

Après 1945, malgré leurs actes de bravoure, ces femmes qui ont défié Hitler, très peu nombreuses au regard de la population allemande, tomberont dans l’oubli. Aujourd’hui, certaines de ces héroïnes sortent de l’ombre. Parmi elles, la fonctionnaire du ministère de la propagande Libertas Schulze-Boysen, la journaliste Ruth Andreas-Friedrich et l’étudiante Sophie Scholl. A travers leurs destins et leur engagement, "39/45 les Résistantes allemandes" raconte l’histoire oubliée de la résistance allemande au féminin.

Un documentaire de Barbara Necek à voir le samedi 18 février à 22h10 sur La Trois et durant 30 jours sur Auvio