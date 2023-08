Découvrez l’histoire des cloches spoliées par les nazis

En matière de saisie de métaux, les musées ne sont pas épargnés ; sensibles au problème des cloches, leurs conservateurs créent, le 18 mai 1943, la Commission pour la sauvegarde des Cloches. À son origine, le responsable du musée Sterckshof, à Deurne, Joseph de Beer ; il s’entoure de Jozef Muls et Charles Leeman, respectivement directeur général et attaché à l’administration des Beaux-Arts. S’y ajoutent Stan Leurs, conseiller général au Commissariat à la restauration du Pays et Dom Joseph Kreps, un bénédictin musicologue. Max Winders représente la Commission Royale des Monuments et Sites tandis que Jean Squilbeck est attaché à la section métaux des Musées Royaux d’Art et d’Histoire.