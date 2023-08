Découvrez l'histoire de quatre femmes exécutées en Belgique pour collaboration

De son nom de baptême, Irma Swartvaegher est née à Schore le 9 février 1904. Avec son époux Henri, ils exploitent une ferme à Ostdunkerque. Henri adhère à la Vlaams Nationaal Verbond (VNV), la Ligue nationale flamande qui sera l’un des arguments positifs pour le IIIe Reich de faire de la Flandre un État indépendant… sous sa protection, évidemment. La VNV soutiendra la politique nazie d’arrestation des juifs…

Frederiek, le fils d’Henri et Irma, entre à la Nationaal Socialistiche Jeugd Vlaanderen (NSJV), la Jeunesse nationale-socialiste de Flandre, créée en 1941 et financée par l’occupant. Il adhère aussi à la Fabriekswacht, une fonction de garde d’usine qu’il accomplira en uniforme allemand…

Début septembre 1944, des membres de l’Armée secrète retiennent prisonniers des soldats allemands et des collaborateurs, dont Frederiek, à l’école communale d’Ostdunkerque. Irma et sa fille, Angèle – militante des Dietsche Meisjesscharen, Association nationale flamande des femmes, dépendante du VNVV – en informent des soldats nazis qui reprennent l’école, tuant trois résistants et en fusillant quatre autres.

Irma est arrêtée et condamnée à mort pour trahison et délation le 10 février 1945. Elle est exécutée le 30 mai 1945. Son procès sera annulé, réinstruit, conduisant à la commutation de la peine de mort en détention à perpétuité, à titre posthume, en 1996. L’affaire Irma Laplasse a contribué à envenimer les relations Wallons-Flamands autour de l’amnistie pour faits de collaboration au cours de la Seconde Guerre mondiale. Un sujet traité avec Frederiek et Angèle dans Strip-Tease, en 1995.