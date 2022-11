Découvrez l'histoire de Nike, la marque qu’on adore détester

L’obsession de la marque sera de créer la chaussure incontournable. Elle doit d’abord être légère. Alors les concepteurs vont d’abord avoir l’idée de mettre des écailles de poissons sur les côtés pour alléger la chaussure. L’idée fait plouf !

Autre développement, utiliser du cuir de kangourou pour épouser le pied et mieux sauter, (non, ce n’est pas une blague) et là, évidemment, ça ne va pas plaire du tout aux associations de défense animale.

Ensuite, ce sont les semelles qui ont reçu toutes les attentions des ingénieurs. Ceux-ci ont un jour pensé à amortir celles-ci en y accolant une gaufre. Un certain style, certes, mais peu convaincant sportivement.

Puis un certain Frank Rudy, qu’Adidas n’a pas voulu écouter, frappe à la porte de Nike avec son idée de cellules de gaz pressurisées. La Nike Air est née et, avec elle, le succès mondial qu’on connaît. Nike passe des contrats avec des grands sportifs, dont l’icône Michaël Jordan et consacre un budget faramineux dans le marketing. Nous sommes en 1982.

Et au fait ? On n’avait pas parlé d’un slogan ?

Pour le slogan, disons-le tout de suite, c’est beaucoup moins glamour qu’on pourrait croire. En tout cas, ça n’a rien à voir avec le domaine sportif !

En fait, le slogan est né au lendemain de l’exécution capitale de Gary Gilmore lorsqu’on lui a demandé quelle était sa dernière volonté. Le condamné filmé par la télévision a répondu "let’s do it" ! Traduction, "allons-y" !

L’agence de publicité qui travaillait sur le slogan a repris la phrase et l’a transformée le lendemain en "Just do it".