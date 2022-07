Découvrez l’histoire de la danse grâce à une application et des balades insolites à Bruxelles

Se balader dans des endroits insolites de Bruxelles tout en apprenant des choses sur l’histoire de la danse, c’est le concept original de la nouvelle application "Si t’y danses".

Inventée par deux danseuses passionnées, Anne Golaz et Florence Corin, l’application "Si t’y danses" vous invite à découvrir l’histoire de la danse au travers de deux balades agrémentées de vidéos, citations, anecdotes historiques, créations originales et petits exercices ludiques pour plonger dans l’univers de la danse en famille ou entre amis. "L’application propose une activité culturelle accessible à tout moment qui invite à poser un regard nouveau sur la ville et son patrimoine, tout en mettant en lumière l’art chorégraphique" expliquent ses deux créatrices dans le dossier de présentation.

Cette idée originale trouve son point de départ dans un projet de la danseuse et chorégraphe Anne Golaz. Dans le cadre de ses études, l’artiste a mené des recherches sur les liens entre la danse et le street art. A l’époque, Anne Golaz avait tagué sur les murs de la ville de Strasbourg des citations en lien avec la danse. Le projet était ensuite devenu un vrai parcours thématique avec carte et photos à l’appui. Grâce à l’appel à projet "Un futur pour la culture" et Visit Brussels, "Si t’y danses" s’est aujourd’hui exportée à Bruxelles et dispose de sa propre application !