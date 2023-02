Découvrez l'histoire de la construction de l'Opéra Garnier

À partir du récit de sa construction et des détails architecturaux, le documentaire ouvre aborde des thématiques historiques, sociales, politiques et artistiques traitées à l’image par des tableaux, des photos d’époque, des extraits de films, des animations en 3D et des évocations historiques (fiction). Le doc fait également intervenir des personnes spécialisées dans ces différentes thématiques. Interviewées en studio et in situ, elles guident pas à pas le téléspectateur dans ce bâtiment toujours vivant et plein d’anecdotes. Tout au long du récit, on retrouve aussi le mythe du fantôme, inventé de toutes pièces par le romancier Gaston Leroux, et si bien intégré au monument qu’il en reste encore aujourd’hui LE symbole et une importante clef de compréhension. Enfin, la musique et le ballet sont présents dans ce documentaire, sous la forme d’extraits musicaux et de captations de spectacles lyriques.

Retour sur une époque faste dans Le Temps d'Une Histoire avec le documentaire de Patrick Cabouat "Un opéra pour un empire" le vendredi 17 février à 22h25, La Une.