Découvrez l'histoire de l'homme au masque de fer

L’homme au masque de fer est l’un des prisonniers les plus connus de l’histoire française. De nombreux mystères entourant son identité ont attisé l’imaginaire de célèbres écrivains et réalisateurs, popularisant et élevant ainsi son histoire au rang de mythe. Un historien vient néanmoins de faire tomber le masque en dévoilant l’identité de ce fameux prisonnier.

Aujourd'hui, les historiens s'accordent désormais sur un nom : Eustache Daugers. Mais qui est vraiment cet homme ? Un simple valet ? Ou un demi-frère de Louis XIV ? Et si l'identité de cet homme remettait en cause la royauté, l'histoire d'un Roi et de sa légitimité à régner ?

