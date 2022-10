Découvrez l'exposition :" Les Fabriques du cœur et leur usage" pour 20 ans du MACS

Cet automne, le MACS — Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles — fête ses 20 ans en inaugurant sa nouvelle saison par son exposition anniversaire Les Fabriques du coeur et leur usage dont le commissariat est assuré par Laurent Busine, directeur honoraire et fondateur du Musée. Tout au long de cet événement, le Musée proposera également un programme spécial (conférence, performance, podcast, édition de multiples, visite des réserves, etc.), dont le lancement aura lieu lors du week-end d’ouverture, les 22 et 23 octobre.

Conçue par Laurent Busine, directeur honoraire du MACS, l’exposition Les Fabriques du coeur et leur usage célèbre les vingt ans d’activité du Musée à travers un parcours imaginé comme une suite de contes, tantôt merveilleux, tantôt inquiétants, formulés en images poétiques que chacun.e déchiffrera librement. Assemblées comme un patchwork, ces bribes de récits constituent la trame d’une lecture destinée à évoquer la complexité changeante et troublante du monde que nous habitons et peuplons de nos œuvres d’art, même modestes. Singulière dans son approche muséologique et déroutante par ses agencements scénographiques, l’exposition trace un trait d’union entre la collection du MACS, plusieurs œuvres d’art moderne prêtées pour l’occasion par des institutions ou des particuliers, et un patrimoine culturel et vernaculaire plus ancien. Célébrant la rencontre entre l’imaginaire du public et l’imagination des artistes, le Musée impose ainsi la curiosité comme sa " marque de fabrique ", cette faculté d’interroger les réalités que nous façonnons et les fictions que nous y mettons, en faisant un lieu " autre ", véritablement à part.