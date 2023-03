A l'étage de la gare de Schaerbeek, Pierre-Yves Renkin dévoile pour la première fois au public une infime partie de sa collection privée. Des objets rares, des documents et des archives uniques qui sont autant de clés pour s’immerger dans son univers et dans son travail de naturaliste.

Dès l’adolescence, Pierre-Yves Renkin se passionne pour la représentation des animaux et s’intéresse à la taxidermie, cette technique souvent considérée comme étrange. Engagé à 19 ans par l’Institut royal des Sciences naturelles de Bruxelles, il se forme au métier et participe à la constitution d’importantes collections de l’institution. Mais le monde muséal se révèle rapidement trop étroit pour cet esprit inventif à l’imagination débordante. Il reprend alors les ateliers des deux maisons de taxidermie les plus célèbres de Bruxelles, celles de de Turck et de van Tieghem.