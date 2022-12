Découvrez l’éventail de téléfilms de Noël sur la "Christmas TV" d'Auvio

Pendant les vacances c’est : boissons chaudes, plaid et téléfilms de Noël sur la "Christmas TV" !

Jusqu’au 8 janvier, vous pourrez décompresser en regardant des téléfilms de Noël de 9h à 1h30 du matin, sans pause. Un seul lieu de RDV : Auvio où vous trouverez la "Christmas TV". Y sont proposés d’autres téléfilms que ceux diffusés sur Tipik dont "Marions-les pour Noël", "De l’amour sous le sapin", "Noël, l’amour et le hasard", "Noël avec un inconnu"… Tout ce qu’il faut pour se plonger dans l’esprit des fêtes de fin d’année en mode cocooning.

Et pour être vraiment au calme, vous pouvez mettre les plus petits devant "AuvioKidsTV" où ils trouveront des dessins animés à gogo et un film rien que pour eux tous les jours à 19h.

Joyeux Noël !