Découvrez l’entraînante prestation live de BJ Scott et Mel Knapp dans le 8/9

BJ Scott et Mel Knapp étaient les invités du 8/9 pour leur tournée de concerts acoustiques et intimistes chez nous en Belgique.

Avant de revenir cette année pour la 11e saison de The Voice Belgique (et la 10e déjà pour elle en tant que coach), BJ Scott se lance dans une tournée belge en compagnie du chanteur et musicien Mel Knapp, rencontré de nombreuses années plus tôt dans un concert en Alabama.

Après un retour cet été en Alabama, Mel et BJ sont cette fois chez nous pour une tournée unique et très condensée, avec énormément de salles en un mois, et nous donnent rendez-vous partout en Wallonie et à Bruxelles pour des concerts intimistes.

Pour venir les applaudir, il reste encore des places pour certaines dates :