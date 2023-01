Influencée très tôt par des artistes anglo-saxons comme Portishead, Bjork ou encore Jeff Buckley, elle tente sa chance en envoyant une démo via Facebook à Tim Bran, le producteur de London Grammar. Il aura fallu 48 heures pour que ce dernier réponde positivement et que leur collaboration débute autour du projet Ozya.

Par la suite, la chanteuse a pu exploiter tout en décontraction sa puissance vocale dans son dernier single, Love Burns Me Down Again.