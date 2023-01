Découvrez l’émouvante interprétation d’Antoine Delie de "La quête" de Jacques Brel

Antoine Delie, ancien talent de la saison 4 de The Voice Belgique, est l’invité du 8/9 pour son nouveau single "La B.O de ma Vie" en duo avec Saule. En ce début d’année, il a choisi d’interpréter une chanson de Jacques Brel "la quête", une mélodie qui invite à faire de gros efforts pour réaliser nos résolutions de l’année.

Dans "la B.O. de ma vie", Saule et Antoine évoquent les chanteurs et chanteuses qui les ont marqués tout au long de leur vie. Ils s’expriment sur des musiques qui ont traversé leur vie et qui leur ont permis d’évoluer en tant qu’artiste.

"Elton John, Freddy Mercury, David Bowie, Brel. Même actuellement, des artistes comme Juliette Armanet, etc. Ce sont tous des artistes qui m’inspirent beaucoup et qui ont changé ma vie", évoque Antoine.

Le jeune chanteur belge se dit chanceux d’être tombé sur Saule, qui lui a proposé cette collaboration. "C’est vraiment un être humain incroyable, je suis ravi de participer à cette création".