Découvrez l'association étonnante entre Offspring, Slipknot et… Britney Spears !

Nous n'aurions jamais imaginé associer ces 3 artistes, et pourtant...

La vidéo du jour nous vient d'un certain Nikolai Stravinsky, un musicien, compositeur et multi-instrumentiste russe. Membre de plusieurs groupes ayant atteint une certaine renommé locale, celui-ci est surtout devenu très populaire à travers le monde grâce à ses vidéos publiées sur les réseaux sociaux dans lesquelles il mélange des pistes de voix et d'instruments isolés les uns avec les autres. Et certaines associations, si elles peuvent paraitre surprenante de prime abord, fonctionnent plutôt bien.

Dans l'une de ces dernières vidéos, il a eu l'idée saugrenue de combiner la rythmique et les synthés du titre "Toxic" de Britney Spears avec la basse et la guitare de "Pretty Fly (for a White Guy)" de The Offspring et les voix de Corey Taylor de Slipknot dans le titre "Duality".

Ce mélange improbable mais entrainant se nomme "Pretty Toxic Duality" est est à découvrir ci-dessous :