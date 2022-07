Découvrez l’âge auquel on commence à détester son travail

Un mariage sur deux termine en divorce à la 44e année, plus de 20% des 35 ans déclarent ne pas être épanouis et malheureux au travail et souhaitent changer d’employeur. C’est ce qui ressort de l’étude menée par le cabinet de ressources humaines britannique Robert Half.

Toutes une série de facteurs expliquent les raisons de ce "ras-le-bol" relativement tôt tous secteurs confondus. Livia chroniqueur dans le 8/9 continue fait le point les moments de la clef de la vie.

Les périodes charnières au travail : 35 ans l’étude révèle que les plus jeunes 9 personnes sur dix se sentent bien au travail car c’est le début de la carrière. Dès les 55 ans, 25% des sondés ne se sentent plus apprécier et valoriser à leur juste valeur et souffrent même souvent de solitude.

Les deux facteurs qui expliquent cela : A 35 ans, on s’installe dans la vie, on devient parent et dans l’attente d’une évolution de carrière très rapide qui prend souvent un certain temps avant une évolution financière. A contrario, les + de 55ans ont moins de perspectives d’évolution et d’attente car les charges psychologiques sont importantes. Sans oublier qu’à cet âge les valeurs familiales prennent plus d’importance que de nouvelles perspectives professionnelles.

La durée de vie d’un couple est aussi liée au changement d’employeur : Si vous entamez votre 44e année et six mois exactement, Livia vous conseille de réaliser une thérapie de couple. De manière générale, on se marie vers 30 ans avec une moyenne de deux années de différence d’âge dans le couple. Le mariage quant à lui dure en moyenne 15 ans. Parmi les facteurs de séparation : la lassitude et la dépression au boulot, s’ensuivent le changement d’employeur et in fine de nouvelles rencontres ; un changement de fréquentation qui peut engendrer "l’infidélité cause principale des divorces.

