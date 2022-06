Découvrez l’affiche de la 42e édition du festival Anima, du 17 au 26 février 2023

Le Festival a demandé à l'illustratrice et autrice de livres de jeunesse, Kitty Crowther, de dessiner sa nouvelle affiche comme l'indique leur communiqué : Dans une nature luxuriante et crépusculaire, une géante promène des spectateurs confortablement installés. Son regard fluorescent irradie dans tout le paysage et transforme tout sur son passage, comme si le décor s’animait sous nos yeux. Qui est-elle ? Où les emmène-t-elle ? Que regardent-ils ? Une version à tirage limité à l’encre fluorescente permettra de découvrir de nouveaux détails à la lumière noire.