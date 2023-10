Kucheka signifie "rire" en swahili et le ton est donné, sur scène les meilleurs humoristes de la diaspora africaine vous donne rendez-vous pour une soirée déjantée dans une ambiance surchauffée. Cécile Djunga joue les maîtresse de cérémonie et accueille Kody qu’on ne présente plus, Sarah Lélé, la sensation du stand-up belge, Laetitia Mampaka, la reine de l’éloquence, Lenny M'Bunga, qui se définit comme un stand-uppeur panafricain, Rey Mendes, la cool attitude, Dycosh, la star des réseaux sociaux et M'Rick Amokila, qui ose tout. Embarquez avec eux pour 1h30 de rire.