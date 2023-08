Découvrez « Kill ‘Em All » de Metallica joué dans le style de ZZ Top

Un musicien et créateur de contenu a rejoué et produit l'intégralité de "Kill 'Em All", le premier album studio de Metallica, dans le style de ZZ Top.

Denis Pauna est un chanteur, guitariste et Youtubeur croate. Le monsieur, qui n'a visiblement pas froid aux yeux, a décidé récemment d'interpréter et enregistrer chaque morceau du classique du groupe de metal américain dans le style bluesy du groupe de rock sudiste venu du Texas, et de le mettre en ligne sur sa chaîne YouTube.

"Voici l'album ENTIER 'Kill' Em All' de Metallica comme si ZZ Top l'avait écrit. Même si quelques jours se sont écoulés, cette vidéo célèbre le 40e anniversaire de 'Kill' Em All' !" a déclaré Denis Pauna dans la description de la vidéo. ‘Kill ‘Em All’ a en effet fêté ses 40 ans le 25 juillet 2023.

Vous pouvez découvrir cette réinvention de " Kill ‘Em All " dans la vidéo ci-dessous: