Découvrez Jonathan Cohen en chanteur ringard dans un clip pour la comédie "Sentinelle"

Jonathan Cohen pousse donc la chansonnette dans ce clip délicieusement kitch, Est-ce que tu regrettes, dévoilé par la plateforme de streaming pour teaser la comédie Sentinelle qui sortira le 8 septembre. En chanteur de variété avec sa coupe mulet et son costume blanc sur une plage de La Réunion, il est parfait, parfaitement ridicule.

"Les amis voici le 1er teaser de Sentinelle. Mi-flic, mi-chanteur… pas le meilleur flic et pas le meilleur chanteur non plus", a légendé le comédien de Family Business et La Flamme.

Orelsan, Leila Bekhti, Marina Foïs ou encore Xavier Dolan sont déjà tombés sous le charme à en lire les commentaires sur l’Instagram de l’acteur ! Et Adèle Exarchopoulos réclame l’album !

Le pitch : policier la journée et "artiste" le reste du temps, le héros veut renouer avec le succès qu’il a connu vingt ans plus tôt avec son tube Le Kiki. Jonathan Cohen incarnera donc ce personnage dans cette comédie intitulée Sentinelle réalisée par Hugo Benamozig et David Caviglioli.