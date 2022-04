Découvrez "Inexorable" en présence de Fabrice Du Welz

L'Agenda Ciné vous invite aux avant-premières du film "Inexorable" de Fabrice Du Welz. Un thriller implacable et vénéneux avec Benoît Poelvoorde, Mélanie Doutey et Alba Gaïa Bellugi. Les séances auront lieu le 13 avril à Bruxelles, le 19 avril à Mons, le 20 avril à Liège, le 21 avril à Namur et le 22 avril à Charleroi, et elles se feront toutes en présence du réalisateur.

À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi emménage dans la demeure familiale en compagnie de son mari, Marcel Bellmer, écrivain à succès, et de leur fille. Mais une étrange jeune fille, Gloria, va s’immiscer dans la vie de la famille et bouleverser l’ordre des choses...