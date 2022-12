Découvrez gratuitement "1985", la nouvelle série belge événement, en avant-première à Bruxelles

Après des avant-premières remarquées au Festival Canneseries et au Festival du film de Gand, 1985 débarque à Bozar, à Bruxelles. Première co-production entre la RTBF et la VRT, cette série historique plonge le spectateur dans le tourbillon des tueries du Brabant. À découvrir en janvier 2023 sur La Une et Auvio !

Réalisée par Wouter Bouvijn (The Twelve et Red light) et créée par Willem Wallyn (De 16), 1985 sera présentée le vendredi 9 décembre à 19h30 au festival Are You Series? à Bozar. Au programme ? Une projection sur grand écran des deux premiers épisodes de la série, en présence de l'équipe. L'avant-première est ouverte au grand public, et gratuite ! Il suffit de réserver ses places en ligne, par ici.

Basée sur des faits réels, 1985 est une série qui nous replonge dans l’agitation des années 1980, époque au cours de laquelle les Tueurs du Brabant ont semé la terreur en Belgique. Au casting, des comédiens flamands et francophones se donnent la réplique. Le trio de personnages principaux est incarné par de jeunes talents : Tijmen Govaerts, Aimé Claeys et Mona Mina Leon. Le public de la RTBF reconnaîtra des visages familiers des autres séries belges, comme Roda Fawaz (Unité 42, Invisible), Guillaume Kerbusch (La Trêve), Yoann Blanc (La Trêve et Pandore), Peter Van den Begin (Pandore, Des gens bien) ...