Découvrez FOX, le Food Market bruxellois où gastronomie et festivités s’entremêlent

On y croise des chefs étoilés, des candidats de l’émission culte "Top Chef" ainsi que de jeunes cuisiniers prometteurs et anticonformistes. Chaque enseigne du Fox est unique et offre une expérience culinaire différente de ce que l’on trouve habituellement. De plus, une attention particulière est accordée à l’accompagnement des clients, garantissant ainsi à chacun une table pour vivre un moment détendu et agréable.