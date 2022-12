Découvrez Fougeret, le château le plus hanté de France

Pour celles et ceux qui croient aux fantômes, cette situation peut sembler terrifiante. Mais pas pour Véronique et sa famille. Désarçonnés au début, ils décident néanmoins de s’installer définitivement dans leur nouvelle demeure, en cohabitant avec tous les 'Invisibles'. Une sorte de colocation aux frontières du réel. Et cette cohabitation extraordinaire se passe très bien selon la châtelaine : elle et les siens ont appris à vivre et même à communiquer avec un huissier assassiné à la hache, un chevalier du moyen-âge, une vielle dame, une petite fille dont on peut entendre les rires dans les étages supérieurs,...

Le château de Fougeret est devenu très célèbre, il est considéré comme le château le plus hanté de France. Il est possible d’y loger, mais à vos risques et périls ! Immersion dans l'épisode 1 de Maisons hantées, fantômes et revenants.