Linkin Park a dévoilé récemment un nouveau titre, " Lost ", un inédit des archives de l’album Meteora. Le titre est sorti pour le 20e anniversaire de deuxième album du groupe, qui rassemble des hits comme " Numb " et "Somewhere I Belong ".

Et c’est un autre morceau enregistré lors de ces mêmes sessions qui nous arrive aujourd’hui, intitulé "Fighting Myself". On y retrouve Chester Bennington au chant et Mike Shinoda pour les parties rap.