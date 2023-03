Découvrez, expérimentez et partagez la diversité des sciences et des technologies !

Le Printemps des Sciences, c’est le rendez-vous annuel des sciences et des technologies (culture STEM) en Wallonie et à Bruxelles ! Il se déroule du 20 au 26 mars et s’adresse à toutes et tous.

De nombreuses activités (ateliers, laboratoires, expériences, démonstrations publiques, spectacles, projections, conférences…) sont proposées et animées gratuitement par des enseignant·es, des chercheur·es et des étudiant·es issu·es des universités et des hautes écoles, ainsi que par leurs partenaires (musées, associations, entreprises…).