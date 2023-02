Découvrez et redécouvrez les plus grandes musiques de films sur Auvio

Musiq3 vous propose un catalogue vidéo Auvio dédié aux plus grandes musiques de films ! Vibrez au rythme des plus emblématiques mélodies du cinéma et laissez-vous emporter dans Star Wars, West Side Story, Harry Potter en passant par les plus grands westerns.

Découvrez sur Auvio six concerts exceptionnels en compagnie d’iconiques musiques de films sous la baguette de grands chefs tels que Leonard Bernstein, John Williams, Antony Hermus ou encore Gustavo Dudamel.

En 2014, le Los Angeles Philharmonic sous la direction de Gustavo Dudamel rendait hommage à la carrière musicale du grand compositeur de musiques de films John Williams, présent également à la direction. Passant de Stars Wars à La liste de Schindler, en compagnie d’Itzhak Perlman, Across the Stars, ce concert de gala vous fera voyager et frissonner.

Fantasysymphony vous emmène dans les plus grands classiques de la fantasy : du Labyrinth de Pan à Harry Potter, en passant par Game of Thrones ou encore les Hobbits de Tolkien, voyagez en Terre du Milieu dans la Comté de Bilbo Baggins en musique dans un concert pour les gouverner tous.

La musique d’Ennio Morricone est également à l’honneur à travers un concert spécial où le Far West de Morricone rencontre le Little Italy new yorkais de Nino Rota. Le western spaghetti de Sergio Leone fait face à Francis Ford Coppola dans un duel musical avec le Danish National Symphony Orchestra sous la baguette de Sarah Hicks, avec la participation de solistes tels que le saxophoniste Hans Ulrik ou la mezzo-soprano Tuva Semmingsen.

Nous retrouvons le Danish National Symphonic Orchestra sous la direction d’Antony Hermus dans le concert Galaxysymphony. Au programme, direction les étoiles, en passant des musiques de 2001, l'Odyssée de l’Espace à Star Wars, en passant par le Cinquième élément et sa Diva, le concert est aussi accompagné par des Chœurs ainsi que de David Bateson, voix du personnage de série de jeux Hitman et véritable incarnation vivante de l’Agent 47.

Leonard Bernstein dirige le New York Philharmonic Orchestra dans ses Symphonic Dances extraites de West Side Story.

Enfin le dernier concert proposé dans ce catalogue convie la science-fiction chez vous. Galaxysymphony strikes back avec le Danish National Symphonic Orchestra sous la direction d’Antony Hermus passe de Blade Runner à The Mandalorian, dans un mélange éclectique qui plaira à tous les amateurs de bonne musique.

Découvrez dès maintenant le catalogue dans son intégralité sur Auvio !