Découvrez "Endless Summer Vacation", le nouvel album pop de Miley Cyrus

Dans le 6/8, Bruno Tummers vous présente la sortie du jour : c’est le nouvel album de Miley Cyrus Endless Summer Vacation, qui compte déjà un gros tube radio avec son titre Flowers.

On l’avait découverte dans les années 2000 avec la série télévisée Hannah Montana, produite par le groupe Disney. Elle jouait une jeune fille étudiante le jour et star la nuit sans que son entourage le sache.

Elle a depuis sorti déjà une petite dizaine d’albums, mais on a surtout parlé de ses frasques pendant plusieurs années. Pourtant elle a sorti quelques tubes durant cette période, notamment Wrecking Ball.

Cette fois-ci elle a encore franchi un palier supérieur avec son tube actuel, Flowers, qui fait partie de son nouvel album Endless Summer Vacation et qui se retrouve partout en tête des classements de la planète entière actuellement. Flowers est ce qu’on appelle une "revenge song" adressée à son ex-mari qui l’a trompée plusieurs fois, l’acteur Liam Hemsworth.

Très bien fait et plutôt adressé à une jeune génération, Endless Summer Vacation est un album de pop comme on en voit beaucoup actuellement. Mais elle parvient tout de même dans certains morceaux à s’éloigner un peu des canons radio avec un blues et une ballade en fin d’album.