Découvrez en famille l'opéra participatif, "Le Dernier Sorcier" à l’Opéra Royal de Wallonie

Musiq3 vous propose de tenter de remporter 4 places pour l’opéra participatif Le Dernier Sorcier à l’Opéra Royal de Wallonie. Idéal pour une sortie en famille puisque cet opéra est pensé pour un public familial et ce dès 6 ans. Participez à notre concours et tentez de remporter vos places pour la représentation du 2 février à 15h.

Qui n’a jamais entendu parler des sorciers ? Harry Potter, Merlin l’enchanteur ou encore la sorcière Cornebidouille sont les plus connus d’entre eux. Mais connaissez-vous l’histoire du plus vieux et plus puissant des sorciers, Krakamiche ?

Le vieux Krakamiche vit dans une forêt lointaine. Tout-puissant et aveuglé par le pouvoir, Krakamiche a envahi la forêt, ne respecte plus ni la nature, ni les autres créatures magiques. Mais un beau jour, les pouvoirs de krakamiche ont diminué, sa baguette magique a commencé à lui jouer de drôles de tours et les elfes des environs ont commencé à se venger. Son fidèle serviteur, Perlimpinpin, ne lui vient plus en aide et sa fille, Stella, est envoûtée par le fils de son pire ennemi. Krakamiche se retrouve seul et souhaite retrouver la paix et l’équilibre initial de la forêt.

Un opéra familial mêlant poésie et fraîcheur, idéal pour les jeunes spectateurs et leurs parents. Cette nouvelle adaptation de l’œuvre de Pauline Viardot, signée Davide Garattini Raimondi et Barbara Palumbo, vous transporte dans un monde mystérieux et magique.

Envie de vivre l’expérience d’un opéra participatif ? Participez à notre concours et tentez de remporter 4 place pour Le Dernier Sorcier le 2 février à 15h.

