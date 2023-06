Il y a quelques semaines, Jérôme de Warzée, Adrien Devyver et leur bande foulaient la scène de la mythique salle de Forest National pour un spectacle d’anthologie. Ce jeudi 7 juin, nous vous proposons de découvrir ce show exceptionnel dès 20h35 sur Tipik et Auvio. Yves Van Laethem, Madame Rigide, Fabrizio, Virginie Hocq (la vraie), David Jeanmotte, tous sont réunis sur scène pour des sketchs inédits. En attendant la diffusion qui clôturera cette saison 8 en beauté, vous pouvez d’ores et déjà découvrir les premières minutes du Grand Cactus à Forest National dans la vidéo ci-dessus.