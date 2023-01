Dans cette quatrième soirée d’auditions, vous allez découvrir Élise, une jeune Ballerine talentueuse venue de Liège qui se présente à l’audition de ce soir sans savoir qu’il s’agit de l’émission "The Dancer". En effet, ses parents l’ont inscrite à l’émission sans qu’elle ne le sache et notre candidate de 12 ans n’a donc aucune idée que des équipes de télévision sont tout autour d’elle.



Découvrez sans plus attendre les images exclusives de son portrait et de la mise en place de cette surprise incroyable.

Mais pour que cette surprise tienne, le public va devoir garder le silence total.

Va-t-elle se rendre compte qu’elle est en train de passer l’une des auditions les plus importantes de sa vie ?



Élise arrivera-t-elle à convaincre le public de "The Dancer" sans le savoir ?

Quelle sera sa réaction si elle y parvient ?



Pour le découvrir, rendez-vous ce soir à 20h20 sur La Une et sur Auvio !