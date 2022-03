Découvrez "E-box", la boîte aux lettres pour professionnels

Si vous n’en avez jamais entendu parler, E-box est la révolution qui va changer la vie des employeurs comme des indépendants. Il s’agit d’une boîte aux lettres virtuelles où vont arriver tous les messages d’administrations et d’autorités publiques. Elle vise donc à remplacer la boîte aux lettres physique et permettra de regrouper tous les messages et documents importants sur une seule adresse, ce qui évitera de devoir les classer ou de risquer de les égarer.

Lancée en février 2019 grâce à une loi mettant au même pied d’estale les courriers reçus par écrit et ceux via ce moyen électronique, elle est devenue de plus en plus opérationnelle chez les travailleurs. En effet, une majorité d’entreprises constituée de plus de 50 personnes et plus de 80% de celles ayant au moins 10 employés l’utilisent. Du côté des indépendants, le nombre d’utilisateur reste marginal avec environ 13% d’utilisateurs.

Ce petit chiffre est peut-être dû au fait que pour l’instant, cette catégorie ne reçoit pas encore énormément de messages mais cela ne risque pas de tarder car en avril, la Banque nationale va y communiquer les dépôts de compte annuel.