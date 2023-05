Découvrez différentes facettes de l’amour à travers ces livres

Il y a six ans, Vanessa Montalbano prend un aller simple pour Tokyo. Sur place, elle trouve du travail dans un petit restaurant et fait l’expérience de la frénésie de la vie à Tokyo – mais aussi de son envers moderne : la solitude. Pour perfectionner sa maîtrise de la langue, elle se plonge dans les applications de rencontre. Elle découvre alors les potentiels infinis du Tinder japonais.

Au Japon, on date pour tout et n’importe quoi : trouver le grand amour, le partenaire d’un soir, mais aussi quelqu’un avec qui prendre son bain, qui ait un visage en forme de condiment ou le bon groupe sanguin… Dans le labyrinthe de la séduction, elle découvre aussi les hosts, ces hommes de compagnie au comportement très codifié, et fréquente les love hotels, ces établissements hauts en couleur pour couples éphémères.