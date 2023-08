Dans l’épisode de l’extracteur du jus du podcast En Cuisine, on vous propose des jus adaptés à vos besoins physiologiques et qui aident à prévenir certains maux, comme les maladies cardiaques.

Parfois avec la chaleur de l’été, nous avons tendance à oublier de s’hydrater en conséquence. C’est pour cette raison que Candice Kother vous partage sa recette de jus le plus reminéralisant et hydratant pour l’organisme, et en seulement 4 ingrédients.