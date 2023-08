Découvrez Cuba, loin des cartes postales

Cuba est avec la Corée du Nord, l’un des derniers pays à appliquer le communisme au sens strict. Tout est réglementé et contrôlé par l’état. Les autorités se chargent de la distribution des biens de consommation. Et le problème, c’est qu’il n’y a pas grand-chose à distribuer dans ce pays coupé du monde. "Les Cubains peinent à survivre avec ce rationnement très limité et des aliments qui sont épuisés 20 jours avant la fin du mois… C’est là qu’intervient le système D. Toute une économie parallèle sur laquelle les autorités ferment volontairement les yeux, question de survie." C’est la débrouille. Aux quatre coins de la ville, les habitants installent des petites boutiques improvisées… Des échoppes devant leur maison, ou à même le trottoir.

La crise à Cuba confronte deux points de vue diamétralement opposés. Pour les Cubains à l’étranger, le régime communiste est l’unique responsable de cette pauvreté généralisée. Et puis, il y a les Cubains restés au pays qui, encouragés par 60 ans de discours officiels et de propagande, imputent tous les malheurs du pays aux Etats-Unis et cet interminable embargo.