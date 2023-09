Découvrez comment Walid a volé la vedette à un animateur lors d’un casting télévisé

À l’époque, Walid tombe sur un casting organisé pour une émission télévisée pour laquelle ils cherchent un animateur. Ayant déjà eu une mauvaise expérience, deux ans auparavant, il appelle le numéro rempli d’angoisses. Au téléphone, le producteur semble le connaître et être ravi de recevoir son appel. Walid arrive au casting et se présente, mais le producteur ne semble pas le reconnaître. Il pensait recevoir un autre animateur, également prénommé Walid, qu’il avait engagé pour une autre émission, la semaine précédente. Walid passe donc le casting et, à la fin de celui-ci, le producteur lui demande les raisons pour lesquelles il devrait le choisir lui et pas un autre, ce à quoi il lui répond :

" Si tu ne me prends pas maintenant, dans dix ans, je serai trop cher pour toi ! " – Walid

Le producteur lui révélera, des années après, que c’est grâce à cette phrase qu’il lui a offert sa chance de faire ses débuts au petit écran et vivre son rêve d’enfant.