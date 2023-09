Découvrez comment le Brésil a changé la vie de Rodrigo Beenkens

Un souvenir qui a marqué Rodrigo c’est son premier voyage au Brésil, lors de la Coupe du monde de football en 2014. Il s’amuse à dire :

Les Anglais ont inventé le football, les Brésiliens l’ont magnifié ! – Rodrigo Beenkens.

Il se souvient du stade à ciel ouvert où il commentait les matchs et l’énergie des commentateurs des autres pays, présents à ses côtés. Mais ce qui l’a le plus bouleversé sur place, ce n’est pas le foot ! Ayant des origines portugaises par sa mère, il a pu communiquer et échanger avec les habitants et a été très touché par la misère dans laquelle ils vivaient. Depuis ce voyage, il croit en la réincarnation : il a eu l’impression d’y avoir déjà vécu dans une autre vie, tellement il s’y est senti chez lui.