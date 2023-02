Pour certains, Charleroi rime avec "la ville la plus laide au monde" ! Et pourtant, depuis quelques années, la cité wallonne connaît une vraie renaissance et attire de plus en plus de touristes, été comme hiver !

Pour prendre le contrepied de cette mauvaise réputation, Philippe Jauniaux, notre ambassadeur hennuyer, a testé le "safari urbain", proposé par "Charleroi Adventure" depuis quelques années déjà ! C’est une visite guidée connue pour son côté insolite et atypique.