Découvrez cette version de "Paint it, Black" des Stones… à la harpe !

François Pernel a également repris des hits comme The Man Who Sold The World de Nirvana, Hey Jude des Beatles, November Rain des Guns and Roses ou encore, Sound of Silence de Simon & Garfunkel. Ces morceaux, mélangés à des centaines d’autres dans des styles de musique bien différents, sont à retrouver dans sa playlist " One Day One Song ".

