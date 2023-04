Découvrez cette reprise orchestrale épique des Red Hot Chili Peppers

Cet orchestre Ukrainien transforme le classique "Can't stop" des Red Hot en une symphonie rock jouissive.

Le collectif PRIME ORCHESTRA est un phénomène unique sur la scène musicale. Cet orchestre a créé une parfaite symbiose entre tradition et innovation, talent et technologies de pointe. La composition du groupe est également originale : outre les traditionnels instruments à cordes et à vents, on y retrouve un véritable groupe de rock, des vocalistes déjantés, une chorale et même un DJ, le tout géré par un chef d'orchestre au charisme incroyable. De l'avis de toutes les critiques et du public du monde entier, les performances de PRIME ORCHESTRA sont brillantes et très énergiques !

Dans son dernier show en date, le collectif propose un spectacle musical lumineux, coloré et puissant et donne une nouvelle vie aux classiques du rock les plus appréciés au monde (Deep Purple, Led Zeppelin, Queen, AC/DC, Metallica, Bon Jovi, Nirvana, The Prodigy, RHCP, ...) à l'aide d'une interprétation symphonique originale.

Et l'orchestre laisse souvent de belles traces de ses performances à travers des vidéos sur sa chaine YouTube. L'une des dernières en date nous présente une version survoltée du titre "Can't stop" des Red Hot Chili Peppers que vous pouvez découvrir ci-dessous :