Le groupe américain " Our Last Night ", plutôt habitué aux styles metal et hardcore, nous propose ici une version du célèbre tube d’ABBA, Dancing Queen, en version bien rock.

Our Last Night, groupe de rock américain, se définit comme " producteur à la fois de musique originale, mais aussi de reprises, en combinant des instruments mélodiques et lourds avec des voix inspirées par le rock et la pop. ". C’est une version pour le moins originale et puissante que nous vous proposons de découvrir aujourd’hui avec cette cover de " Dancing Queen " du groupe suédois, ABBA. Vous souvenez-vous des riffs disco et dansants du morceau original ? Eh bien nous en sommes loin, mais ça n’en est pas moins talentueux comme arrangement.

On vous laisse en juger avec la vidéo ci-dessous :