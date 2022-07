Moyun, joueuse de cithare traditionnelle chinoise, est une star à Hong-kong. Et c’est avec cette reprise de "Thunderstruck" d’AC/DC que nous l’avons découverte.

Une reprise pour le moins impressionnante, bien que très éloignée de sa version originale. Et pour cause : Moyun joue avec un instrument traditionnel chinois appelé " Guzheng ", comprenez " ancien " et " cithare ", qui demande une maîtrise exceptionnelle de l’instrument. C’est d’ailleurs aussi beau à écouter qu’à regarder :