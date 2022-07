Découvrez cette parodie de "C’est vous qui le dites" dans Le Cactus

Aujourd’hui dans Le Cactus du 8/9, Antoine Donneaux vous propose une chronique un peu spéciale, un hommage à l’émission qui suit normalement Le 8/9, "C’est vous qui le dites".

Un homme a eu un accident sur la route du travail et son véhicule s’est retrouvé dans la rivière, il affirme avoir mangé 2 œufs au petit-déjeuner la question du jour est donc : Manger des œufs au déjeuner provoque des accidents ?

Certains auditeurs confient : "une fois j’ai mangé un œuf et le lendemain mon rétroviseur était cassé, je pense qu’il faut être vigilant !"

Martin de Herve trouve que deux œufs le matin, c’est beaucoup trop dangereux, "je ne comprends pas comment c’est possible, déjà pour manger deux œufs au petit-déjeuner, moi avec deux bières des amis j’ai largement assez et c’est beaucoup plus sûr pour prendre la route j’peux vous l’assurer."

David Jeanmotte donne également son avis sur la question, pour lui, il est préférable de manger des œufs à Pâques pour pouvoir les décorer et mettre de la couleur dans son assiette.

Selon vous, que faut-il manger le matin pour éviter les accidents ? Deux bières et une poule, deux œufs dans une rivière au petit-déjeuner ou des œufs décorés un dimanche de Pâques ? On attend vos réponses au 078222444444666.