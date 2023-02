Découvrez ces images amusantes des coulisses de la répétition de « We Are the World »

Aujourd’hui, nous vous proposons des images qui nous ramènent près de 40 ans en arrière.

Le 8 mars 2023, on fêtera le 38ème anniversaire de la sortie de "We Are the World", cette chanson interprétée par pas moins de 46 chanteurs et chanteuses, dont beaucoup étaient des icônes du rock et de la pop dans les années 80. Le titre a été créé au milieu des années 80 pour aider à collecter des fonds pour combattre la famine en Afrique, en particulier en Éthiopie, celle-ci ayant coûté la vie à plus d'un million de personnes au moment de la sortie de la chanson. Des millions de dollars ont été versés à l'aide humanitaire en Éthiopie grâce à l'énorme succès du morceau.

Il y avait donc 46 interprètes sur ce titre dont, entre autres, Michael Jackson, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Lionel Richie, Huer Lewis, Billy Joel, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Willie Nelson, Hall and Oates et bien d'autres superstars de l'époque. Le morceau a été produit par Quincy Jones - l'un des producteurs de musique les plus décorés de l'histoire de la musique - et écrit par Michael Jackson et Lionel Richie. Le super-groupe qui a été réuni pour enregistrer cette chanson n'avait qu'une journée pour le faire, alors Jones a accroché un panneau qui pouvait être vu en entrant dans le studio et qui disait "Laissez vos egos à la porte." On pourrait penser qu'avec l'énorme popularité dont jouissaient de nombreux chanteurs, l'ego pouvait être effectivement un gros problème cependant, ils ont réussi à enregistrer la chanson assez rapidement dans un délai de 24 heures.

Pendant cet enregistrement, les superstars qui travaillaient jusque tard dans la nuit se sont lancés spontanément dans une version de "Banana Boat Song (Day O)" en l'honneur du chanteur Harry Belafonte. En effet, Harry Belafonte avait été l'un des principaux organisateurs de ce grand projet qui a permis d'envoyer 63 millions de dollars pour aider l'Éthiopie.

Dans cette vidéo amusante, c’est Al Jarreau qui a lancé les hostilités en chantant les parties principales du morceau, tandis que la plupart des membres du groupe se sont mis à lui répondre en chœur, ce qui a eu le privilège rare de faire sourire Bob Dylan… avant de le rendre un peu perplexe.