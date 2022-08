Découvrez ces folles anecdotes du festival de Ronquières !

Depuis 2012, les Festival de Ronquières fait vibrer son public avec ses programmations qui parlent autant aux petits qu'aux grands. En 10 ans, des souvenirs mémorables se sont créés et nos invités ont décidé de vous en faire part...

Si vous avez déjà été à un concert de Mustii, vous savez déjà sûrement remarqué qu'il adore aller dans le public, mais est-ce que vous savez d'où cela lui vient ? Réponse au vidéo !

Henri PFR et le festival de Ronquières, c'est une belle histoire d'amour ! Et oui, le DJ doit beaucoup de souvenirs indélébiles au festival.

Le festival de Ronquières, c'est aussi un lieu incroyable qui suscite l'engouement autant des festivaliers que des artistes ! En témoigne un concert improvisé de Typh Barrow en pleine visite. Un beau moment pour les personnes qui étaient avec elle.

Imaginez-vous être un festivalier fidèle de Ronquières et un jour, vous vous retrouvez en tête d'affiche là-bas. Incroyable non ? Et bien c'est l'histoire de Charles !

Et puis il y a aussi Pete Doherty qui décide de commencer son concert à l'avance sans prévenir personne. Ou encore l'incroyable histoire de ce poteau qui a failli faire annuler le festival à 3 jours de son lancement !

Ces histoires aussi incroyables qu'inoubliables sont à découvrir sur Tipik et à vivre par vous-même du 5 au 7 août lors du Festival de Ronquières.